Und ja, natürlich kultivierte man auch die bereits bestehenden Vorurteile gegenüber Prag. Was stört eigentlich die Brünner bis heute am meisten an den Pragern? "Ihnen wird eine angebliche Geringschätzung anderer vorgeworfen, dazu ein übertriebener Kosmopolitismus. Die Brünner parodieren auch oft die etwas ´singende´ Redeweise der Prager, die übrigens gar keine Prager Besonderheit ist, sondern in Wahrheit typisch für Dialekte, die im Südwesten Tschechiens gesprochen werden," meint der Ethnologe Janeček. Und was ist das überhaupt größte Vorurteil den Hauptstädtern gegenüber? "Die Prager würden angeblich nichts vom Wein verstehen. Damit geht eine in Brünn beliebte Klassifizierung der Qualität eines Weines einher, die insgesamt drei Stufen unterscheidet: erstens gut, zweitens nicht so gut und drittens gut für Prag."