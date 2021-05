In der tschechischen Kleinstadt Kyjow ist bezahlen mit Kryptogeld nun ganz normal. Bildrechte: Reuters

Ob beim Brötchenkaufen, Friseurbesuch oder Coffee To Go: Rund 2.000 Bewohner der Kleinstadt Kyjow können derzeit ihre Alltagserledigungen in einer lokalen Kryptowährung bezahlen. "Corrents" heißt diese und wurde eigens für das zeitlich begrenzte Pilotprojekt erfunden.

Umgerechnet etwa 19 Euro haben die Teilnehmer von der Stadtverwaltung in der digitalen Währung erhalten. Das Geld ist Teil des lokalen Corona-Hilfsprogramms. Zur freiwilligen Teilnahme brauchen die Einwohner nur ein Smartphone und müssen sich online registrieren.

Süßigkeiten per QR-Code

Unternehmerin Hornakova ist zufrieden mit dem Pilotprojekt. Bildrechte: Reuters Damit legten sie eine E-Walett an, ein digitales Portemonnaie. Beim Bezahlen können die Nutzer einen QR-Code erzeugen, der dann abgescannt wird. Persönliche Daten werden dabei nicht erhoben. Voraussetzung ist, dass die Teilnehmer lediglich die Hälfte ihres Einkaufs mit Corrents bezahlen, den Rest mit herkömmlichem Geld.

Insgesamt 40 Läden in Kyjow nehmen an dem Projekt teil. Die Händler sind bislang zufrieden. So wie Jitka Hornakova, die einen Süßigkeitenladen betreibt: "Die Kunden finden es super. Wir sehen, dass sie total gespannt sind und uns kleine Händler mit ihrem Einkauf gerne unterstützen."

Privates Projekt mit Singalwirkung

Koordiniert wird das Projekt von dem Filmproduzenten und Internetunternehmer Pepe Rafaj. Er sieht darin ein gutes Hilfsinstrument für die Kommune: "Die Währung hat ein Verfallsdatum. Das heißt, der Besitzer muss sie in einer bestimmten Zeit ausgeben. Und weil er nur die Hälfte damit bezahlen kann, muss er auch echtes Geld aufwenden", sagt Rafaj. So soll der lokale Handel mit den Corona-Hilfen stimuliert werden.

Corrents-Erfinder Pepe Rafaj sieht diverse Anwendungsfelder für Krypto-Hilfen. Bildrechte: Reuters Die Kosten für den Aufbau des Systems von etwa 31.500 Euro hat ein anonymer Geschäftsmann übernommen. Das tschechische Finanzministerium hat Corrents derweil als eine Art digitale Rabattgutschein eingestuft, nicht als eigentliche Währung. Dennoch wird das Projekt nicht nur in Prag aufmerksam verfolgt. Kyjows Bürgermeister Franisek Lukl will in den kommenden Wochen mit dem Finanzministerium über eine Ausweitung des Projekts auf andere Kommunen diskutieren.

Kryptowährungen als Hilfsinstrument

Auch außerhalb Tschechiens debattieren viele Regierungen derzeit, wie sie Corona-Hilfen effektiv verteilen und sichergehen können, dass diese auch der Wirtschaft vor Ort zugutekommen. Kryptowährungen könnten hierbei eine besondere Rolle spielen. Zeitlich und lokal begrenzte Währung wie Corrents können Kommunen mehr Steuerungsmöglichkeiten geben, weil sie bestimmen können, wo und wann das Geld ausgegeben werden muss.

Denn auch auf internationaler Ebene rückt das Thema immer weiter in den Fokus. Die Europäische Zentralbank (EZB) diskutiert derzeit öffentlich die Möglichkeiten eines sogenannten E-Euros. Diese parallel zum herkömmlichen Euro bestehende Kryptowährung könnte von der Zentralbank direkt an die Menschen ausgegeben werden. Gerade in Krisenzeiten wäre das ein sicherer, effizienter und umweltschonender Weg zur Verteilung von Hilfszahlungen.

(Reuters/ahe)