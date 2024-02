Angehörige und Unterstützer des Oppositionellen hatten die russischen Behörden seit Tagen zur Herausgabe des Toten aufgefordert, um ihn beerdigen zu können. Nawalnys Team dankte dafür, dass sich auch prominente Russen öffentlich dafür starkgemacht hatten. Konkrete Namen wurden nicht genannt. Nawalnys Mutter Ljudmila Nawalnaja war erst am Donnerstag, nach sechstägigem Warten, Zugang zu dessen Leichnam gewährt worden.



In einer Videobotschaft hatte sie im Anschluss erklärt, dass Putins Behörden sie zu einer geheimen Beerdigung zwingen wollten und ihr gedroht hätten, dem Leichnam etwas anzutun. Die 69-Jährige hatte sich gleich nach der Todesnachricht am 16. Februar auf den Weg zum russischen Straflager in der entfernten sibirischen Arktisregion Jamal gemacht, in dem ihr Sohn gestorben war.