Selten wurde in einem EU-Land die Arbeit europäischer Politiker so offen boykottiert. Die polnischen Behörden seien kaum auskunftsbereit und versuchten die Migrantinnen und Migranten systematisch zu isolieren , berichtet Cornelia Ernst. Die Europapolitikerin sitzt für die Linken im Innenausschuss des EU-Parlaments.

Die polnische Regierung habe es geschafft, dass Ernst keine Migrantinnen und Migranten zu Gesicht bekommen habe: "Sie verweigerten den Zugang zur Sperrzone und auch in Haftlager. Was wir aber wissen ist, es kommen immer noch Menschen von Belarus nach Polen und viele verharren in den Wäldern, ausgehungert, völlig durchgefroren und ohne medizinische Hilfe. Die polnische Regierung hat rechtsfreie Räume geschaffen. Die EU kann hier gar nichts kontrollieren."