Seit Wochen stehen sich an der Grenze weißrussisches und polnisches Militär gegenüber, nachdem Belarus-Machthaber Alexander Lukaschenko Tausende Migranten in sein Land gelockt hatte – mit dem Versprechen, sie könnten von hier aus in die EU gelangen. Seit Polen seine Grenze abgeriegelt hat, waren mehr als 2.000 Menschen vor allem aus Syrien und dem Irak zwischen beiden Seiten eingeklemmt. Inzwischen hat Belarus sie in einer Lagerhalle an der Grenze untergebracht. Doch noch immer versuchen Migranten aus Belarus über die Grenze und in die EU zu gelangen. Wer es über den Stacheldraht schafft, landet in der polnischen Sperrzone – was dann mit ihnen passiert, ist oft unklar.