Regierungswechsel Polens Parlament hat Donald Tusk mit Regierungsbildung beauftragt

11. Dezember 2023, 21:00 Uhr

In Polen ist der Weg für einen Regierungswechsel frei. Die amtierende Regierung von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat erwartungsgemäß die Vertrauensabstimmung im Parlament verloren. Der Auftrag zur Regierungsbildung ging am Montagabend an das Bürgerbündnis von Donald Tusk.