Nach Parlamentswahlen Polnische Opposition vereinbart Regierungskoalition

In Polen hat das Bündnis der drei bisherigen Oppositionsparteien knapp vier Wochen nach der Parlamentswahl die Bildung einer gemeinsamen Regierung vereinbart. Wie Oppositionsführer Donald Tusk am Freitag in Warschau mitteilte, sei das Bündnis bereit, sofort die Regierung zu übernehmen, sobald es einen offiziellen Auftrag zur Regierungsbildung erhalte. "Ab jetzt sind wir bereit, Verantwortung für unser Land und für die kommenden Jahre zu übernehmen".