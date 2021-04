Während der Sieg der regierenden Sozialistischen Partei (PS) von Premierminister Edi Rama bis zur "Datenbankaffäre" als sicher galt, könnten die jüngsten Entwicklungen der konservativen Demokratische Partei (PD) und der Sozialistischen Bewegung für Integration (LSI) in die Hände spielen. Inhalte sind den Parteien dabei offensichtlich nicht so wichtig: Bei den letzten drei Wahlen hat sich keine der Parteien die Mühe gemacht, ein Wahlprogramm aufzulegen. Alle zogen mit dem etwas unscharfen Versprechen in den Wahlkampf, den Lebensstandard zu verbessern sowie Mindestlöhne und Renten zu erhöhen. Überdies stehen auf den Stimmzetteln auch weiterhin etliche Kandidaten, die direkt mit organisierter Kriminalität in Verbindung gebracht werden. Darunter auch der Parteivorsitzende der regierenden Sozialistischen Partei Tom Doshi, dem aufgrund mutmaßlicher Korruption und Menschenrechtsverletzungen die Einreise in die USA verwehrt ist. Und so überrscht es kaum, dass viele Albaner selbst bei einem Regierungswechsel keine großen Veränderungen erwarten.