Vieles deutet darauf hin, dass die Videos am 27. Februar gedreht und am Abend dann auch veröffentlicht wurden. Wetterdaten zufolge war der Himmel an dem Tag wechselnd bewölkt bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Ausgehend vom Gebet könnten die Aufnahmen zur Mittagszeit oder am Nachmittag entstanden sein. Um 19.21 Uhr jedenfalls wurden sie im Telegram-Kanal "Kadyrov_95" geteilt, der am 1. März 2022 rund 330.00 Abonnenten zählte, um 19.26 Uhr bereits im Kanal "Военный обозреватель" (Kriegsbeobachter, Anmerkung der Redaktion) mit rund 190.000 Abonnenten. Kurz darauf wurde das Material auf Twitter geteilt, unter anderem durch die Accounts @200_zoka und @markito0171, größere anonyme Accounts mit rund 49.000 bzw. 40.000 Followern. Die Accounts fokussieren sich auch auf andere Krisenregionen wie Syrien und Jemen.