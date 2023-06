Die Ukraine meldet Vorstöße an der Front nahe der Stadt Bachmut. "Unsere Truppen sind nicht länger in der Defensive, sondern in Richtung Bachmut in der Offensive", erklärte Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maliar heute auf Telegram. Demnach sind die ukrainischen Truppen in den vergangenen 24 Stunden "zwischen 200 und 1.100 Meter" vorangekommen.

Die US-Botschafterin in Deutschland, Amy Gutmann, sieht in dem bevorstehenden Luftwaffen-Manöver "Air Defender 23" ein Signal auch an den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Das sagte sie heute bei einer Pressekonferenz mit Vertretern der deutschen und der US-Luftwaffe in Berlin. Das von Deutschland geführte größte Luftwaffen-Manöver in der Geschichte der Nato soll am kommenden Montag beginnen und zehn Tage dauern. Beteiligt sind 25 Staaten, vor allem aber Nato-Länder mit insgesamt rund 250 Flugzeugen und fast 10.000 Soldaten. Etwa 2.000 Flüge sind geplant.