Von Freitag bis einschließlich Sonntag wird sich das Oberhaupt der Katholischen Kirche in Budapest aufhalten. Und das bedeutet für die Menschen in der ungarischen Hauptstadt zunächst einmal den Ausnahmezustand. Ganze Stadtteile werden für den Papstbesuch abgesperrt, Kanaldeckel zugeschweißt, anliegende Gebäude und ihre Bewohner werden Sicherheitsüberprüfungen unterzogen, und das ganze Wochenende lang werden Polizeihubschrauber und -drohnen die Lage aus der Luft überwachen. Das Internetportal "444!" riet seinen Lesern in Budapest bereits dazu, das Wochenende einfach komplett zu Hause zu bleiben - oder die Stadt schon am Donnerstag für ein verlängertes Wochenende zu verlassen.