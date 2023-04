Jeder hundertste ungarische Schüler besucht bereits eine Schule in Österreich, meist im Burgenland – das hat vor Kurzem das ungarische Wirtschaftsfachportal G7 berichtet. Das Portal hat die Daten von Statistik Austria und die des Statistischen Zentralamtes von Ungarn analysiert. Im Schuljar 2010/2011 haben 2.117 ungarische Schüler in einer österreichischen Schule gelernt, im Schuljahr 2021/22 waren es schon fünfmal so viele – 10.646. Angesichts der Debatte über Probleme des ungarischen Bildungswesens haben diese Zahlen für Aufsehen gesorgt.

Besserer Sprachunterricht, kleinere Klassen

Die Bildungsforscherin Judit Langerné Buchwald, Juniorprofessorin an der Eötvös-Loránd-Universität in Budapest, hat im Rahmen einer Studie 60 Familien befragt, die ihre Kinder auf eine österreichische Schule schicken. Als häufigstes Motiv für die Schulwahl wurde genannt, dass die Kinder in Österreich nicht nur Deutsch, sondern auch weitere Fremdsprachen auf einem hohen Niveau lernen können. Denn Fremdsprachen nehmen im österreichischen Lehrplan deutlich mehr Platz ein als im ungarischen. Ein besserer Englischunterricht ist für viele ungarische Eltern der entscheidende Grund, warum sie ihre Kinder auf eine Schule in Österreich schicken. Bildrechte: IMAGO / photothek

Als weiteren Vorteil nannten die Eltern kleinere Klassen, was auch eine OECD-Statistik zur durchschnittlichen Klassengröße in verschiedenen Ländern bestätigt – in Österreich lag sie 2020 bei 18 Schülern, in Ungarn bei 22. Hinzu kommt, dass die Schulbildung in Österreich nach Ansicht der befragten Eltern praxisorientierter ist. Die Wahl einer österreichischen Schule kann der Forscherin zufolge also auch als Kritik am ungarischen Bildungswesen verstanden werden.

Die Eltern hoffen, dass das österreichische Bildungssystem ihren Kindern bessere Chancen bietet. Judit Langerné Buchwald, Bildungsforscherin

Die Studie zeigt außerdem, dass das Phänomen vor allem Kinder mit guten Fähigkeiten und gutem sozialem Hintergrund betrifft, die schon als Schüler ihre zukünftige berufliche Laufbahn in Österreich planen. Die ungarische Wirtschaft kann auf sie als Arbeitnehmer und Steuerzahler kaum noch hoffen. Unterricht in einer ungarischen Schule Bildrechte: dpa

Ungarische Schüler stimmen mit den Füßen ab

Zu den Schülern, die dem ungarischen Bildungssystem den Rücken gekehrt haben, zählt die Tochter von Daniella (Name von der Redaktion geändert). Bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass Daniella selbst Lehrerin ist. Ihre Tochter besuchte anfangs eine zweischprachige Schule in Budapest. Doch die hat Daniellas Erwartungen nicht erfüllt. Alle Probleme des ungarischen Schulwesens, wie niedrige Lehrergehälter, Lehrkräftemangel und eine hohe Fluktulation im Beruf, machten sich Daniella zufolge auch an dieser vermeintlichen Eliteschule bemerkbar.

Es kam vor, dass ein Fach im selben Semester von drei verschiedenen Lehrern unterrichtet wurde. Wir mussten das Kind am Ende zu Hause unterrichten. Daniella, Mutter eines schulpflichtigen Mädchens

Trotz des lückenhaften Unterrichts hätten die Lehrer von den Schülern hohe Leistungen erwartet, berichtet Daniella. "Manchmal wurden acht Tests in einer Woche geschrieben." Der Leistungsdruck habe ihre Tochter überfordert: Sie habe schlecht geschlafen und an Gewicht verloren. Von Bekannten erfuhr Daniella dann von der Schulbildung in Österreich. Sie wollte nicht, dass ihre Tochter pendelt, also zogen sie wegen der Schule nach Österreich. Ihre Tochter hat dort im vergangenen September die sechste Klasse angefangen. Ungarns Lehrer gehen immer wieder gegen schlechte Bezahlung auf die Straße. Die niedrigen Gehälter verschärfen den Lehrermangel. Bildrechte: IMAGO / EST&OST

Lernen in Österreich: entspannt und praxisbezogen