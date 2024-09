Ukraine-News Russland meldet Abwehr massiver Drohnenangriffe

Die ukrainische Staatsführung drängt darauf, die vereinbarten Hilfszusagen des Westens zügig umzusetzen. Präsident Wolodymyr Selenskyj betonte in seiner abendlichen Videoansprache, dass der Kriegsverlauf stark von der Logistik und der Erfüllung der westlichen Versprechen abhänge. Waffen und Ausrüstung müssten rechtzeitig an die Truppen geliefert werden, um erfolgreich zu sein. Verzögerungen könnten die ukrainische Verteidigung gefährden.

In der Ostukraine, insbesondere im Gebiet Donezk, halten schwere Kämpfe an. Russische Truppen rücken immer näher an die strategisch wichtige Stadt Pokrowsk heran, wie der Generalstab meldete. Laut dem Kommandeur der ukrainischen Armee, Maxym Schorin, könnte die Einnahme Pokrowsks den Russen mehrere strategische Möglichkeiten bieten, entweder Richtung Westen oder Süden weiter vorzustoßen. Allerdings hätten die russischen Truppen zuletzt wenig Geländegewinne verzeichnet, berichtete der Militäranalyst Jan Matwejew.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Beteiligung Russlands an einer möglichen Ukraine-Friedenskonferenz an klare Bedingungen geknüpft. Auf der SPD-Veranstaltung "Vorwärts" sagte Scholz, Russland könne an einer Friedenskonferenz nur teilnehmen, wenn es seine Angriffe auf die Ukraine einstellt. Der russische Präsident Wladimir Putin fordere dagegen sogar noch weitere Gebietsgewinne in der Ukraine. Scholz betonte, dass neben der militärischen Unterstützung der Ukraine auch Wege zur Beendigung des Krieges erkundet werden müssten. Die Bundesregierung werde weiterhin klar an der Unterstützung für die Ukraine festhalten, so Scholz.