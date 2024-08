Die Internationale Atomenergie-Behörde (IAEA) zeigt sich besorgt über neue Kämpfe am russisch besetzten Atomkraftwerk Saporischschja in der Ostukraine. Wie die IAEA in Wien mitteilte, hat es in unmittelbarer Nähe der Sicherheitszone eine Explosion gegeben. Sie sei nach Einschätzung von Experten vor Ort von einer Drohne mit Sprengladung verursacht worden. IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi äußerte starke Besorgnis und rief alle Parteien zur Zurückhaltung auf. In der Umgebung des Kraftwerks, das seit Beginn der russischen Invasion besetzt ist, gibt es anhaltende heftige Kämpfe. Der Generaldirektor betonte, dass Atomkraftwerke gegen militärische Angriffe nicht ausgelegt sind.