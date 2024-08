Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte in seiner abendlichen Videoansprache an, die "ukrainische geistige Unabhängigkeit" weiter zu stärken. Dies deutet darauf hin, dass die ukrainische Regierung plant, den orthodoxen Zweig der Kirche mit Verbindungen nach Moskau zu verbieten. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine wächst die Unterstützung für die unabhängige orthodoxe Kirche, während die mit Moskau verbundene Minderheitskirche weiterhin Einfluss behält. Die Regierung beschuldigt diese Kirche, die russische Invasion zu unterstützen und die öffentliche Meinung zu manipulieren.