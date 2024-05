Einen neuen Pass beantragen – das konnten Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland bisher in den ukrainischen Konsulaten und Botschaften. Doch für Männer zwischen 18 und 60 Jahren gilt das nun nicht mehr. Sie bekommen einen neuen Pass nur noch in der Ukraine.

Rudi Friedrich ist der Geschäftsführer des "Connection e.V.", ein Verein, der seit 30 Jahren Kriegsdienstverweigerer unterstützt. Die Ukraine nötige die Menschen zur Rückkehr, sagt er: "Wenn die jetzt in die Ukraine reisen und dort einen neuen Pass beantragen wollen, so werden die als erstes gemustert. Sie werden dann militärisch neu erfasst und neu eingestuft und dann möglicherweise auch direkt an die Front gebracht. Das ist tatsächlich ein Risiko, das passiert. Wer dann sagt, ich bin Kriegsdienstverweigerer, ich kann aus Gewissensgründen nicht an diesem Krieg teilnehmen, dem droht strafrechtliche Verfolgung, weil das Menschenrecht auf Kriegsdienstverweigerung in der Ukraine nicht anerkannt wird."