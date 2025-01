Ukraine-News Ukraine meldet Angriff auf russische Schießpulverfabrik

23:40 Uhr | Selenskyj dankt London für Milliardenhilfen und kündigt Ausbau der Drohnenproduktion an

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Großbritannien für umfassende Militärhilfen in Milliardenhöhe gedankt. Nach dem Besuch des britischen Premierministers Keir Starmer erklärte Selenskyj, London stelle in diesem Jahr 6,6 Milliarden Dollar zur Verfügung. Mehr als drei Milliarden davon seien Teil eines strategischen Partnerschaftsvertrags, der eine jährliche Militärhilfe festschreibe. Zudem beinhalte der Vertrag einen geheimen Abschnitt, der der ukrainischen Sicherheit diene, so Selenskyj in seiner Videobotschaft.

Gemeinsam mit Starmer traf Selenskyj ukrainische Drohnenentwickler. Er betonte, dass Drohnen in der Ukraine günstiger produziert würden als anderswo in Europa und kündigte neue Investitionen, auch aus dem Ausland, in die einheimische Drohnenproduktion an.

18:39 Uhr | Kiew: Ukrainische Rüstungsindustrie steigert Produktion massiv

Die Ukraine hat ihre Rüstungsproduktion im vergangenen Jahr trotz ständiger russischer Drohnen- und Raketenangriffe nach eigenen Angaben massiv ausgebaut. "Insbesondere wurden etwa 2,5 Millionen Mörser- und Artilleriegeschosse und die gleiche Menge an Munition für Drohnen hergestellt", erklärte der für Rüstung zuständige Minister, Herman Smetanin. Bestehende Produkte seien verbessert worden und neue hinzugekommen.

Im Vergleich zu 2023 habe sich die Rüstungsproduktion insgesamt versechsfacht, behauptete Smetanin - nannte aber keine konkrete Zahlen, um dies zu belegen. Ziel sei es, im laufenden Jahr 3.000 Raketen und 30.000 weitreichende Drohnen zu produzieren. Etwa ein Drittel der vom Militär eingesetzten Waffen stamme bereits aus einheimischer Produktion.

Update 16:38 Uhr | Ukraine und Großbritannien schließen Vertrag über 100 Jahre

Großbritannien und die Ukraine haben ein Partnerschaftsabkommen mit einer symbolischen Laufzeit von 100 Jahren unterzeichnet. "Heute haben wir eine neue Ebene in den Beziehungen erreicht, und das ist sogar mehr als eine strategische Partnerschaft", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem britischen Premier Keir Starmer in Kiew. Dieser bezeichnete das Abkommen als "historisch".

Garantien oder Bündnisverpflichtungen sind im Dokument nicht enthalten. London erklärte sich jedoch bereit, Kiew mindestens bis zum Finanzjahr 2030/31 und "solange wie nötig" mit Militärhilfen von umgerechnet mehr als 3,5 Milliarden Euro jährlich zu unterstützen. Ferner wurde vereinbart, dass das Vereinigte Königreich den Beitrag zur Ausbildung von Spezialisten an westlichen Kampfjets für die ukrainische Luftwaffe erhöht. Auch sollen die Kriegsmarinen beider Staaten vor allem im Schwarzmeerraum enger kooperieren.

13:00 Uhr | Luftalarm bei Besuch des britischen Premiers Starmer in Kiew

Bildrechte: picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Carl Court Während eines Besuchs des britischen Premierministers Keir Starmer in Kiew zur Unterzeichnung eines Sicherheitsabkommens mit der Ukraine hat es Luftalarm in der ukrainischen Hauptstadt gegeben. Stunden nach Starmers Ankunft in Kiew waren Explosionen und Sirenen zu hören, Luftverteidigungssysteme wehrten im Zentrum von Kiew einen russischen Drohnenangriff ab, wie die Behörden und Journalisten der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag berichteten.

"Putins Bestreben, die Ukraine von ihren engsten Partnern zu trennen", sei ein "strategischer Fehlschlag" gewesen, erklärte Starmer demnach angesichts der groß angelegten Invasion der russischen Armee auf Befehl des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine vor fast drei Jahren. "Stattdessen stehen wir uns näher als je zuvor, und diese Partnerschaft wird diese Freundschaft auf die nächste Stufe heben", fügte er mit Blick auf das Abkommen hinzu.

12:57 Uhr | Ukraine: Angehörige können Entschädigung für Opfer beantragen

Ukrainer können für den Verlust von Angehörigen durch den russischen Angriffskrieg Entschädigung beantragen. Das Schadensregister für die Ukraine mit Sitz in Den Haag teilte mit, dass nach den Sachschäden nun auch Anträge wegen des Verlustes naher Angehöriger eingereicht werden können. Dies sei ein bedeutender Schritt, um auch das große menschliche Leiden zu benennen, teilte das Register-Verantwortlichen mit.

Bisher konnten nur Sachschäden durch die russischen Angriffe registriert werden, zum Beispiel die Zerstörung von Häusern. Nach Angaben des Registers gingen etwa 13.000 Forderungen ein mit einem Gesamtumfang von rund 800 Millionen Euro. Antragsteller müssen Angaben zu der getöteten Person einreichen sowie zu den Umständen des Todes. Sie müssen dem Register zufolge keine Nachweise über direkte finanzielle Einbußen erbringen, etwa durch das Wegfallen von finanzieller Unterstützung. Anträge können digital gestellt werden.

10:41 Uhr | Ukrainische Armee meldet Gefangennahme von 27 Soldaten in russischer Region Kursk