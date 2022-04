Höhepunkt des orthodoxen Osterfestes ist auch in Rumänien die Auferstehungsmesse in der Nacht auf den Ostersonntag. Daran konnte auch die Jahrzehnte lange Herrschaft der rumänischen Kommunisten nichts ändern. Genau um Mitternacht beginnt die Messe und dauert bis in den frühen Morgen.

Vor den Kathedralen, unter einem Baldachin, zelebrieren die Popen, gekleidet in weiß-goldene Ornate, singend die Messe. Ringsum leuchten tausende Kerzen. Und mit Kerzen in den Händen umrunden später in der Nacht die Gläubigen singend auch zweimal ihre Kirchen. In der Dämmerung geht es dann nach Hause - ein paar Stunden Schlaf noch, bevor in den Familien das überall im Land traditionelle Ostergericht serviert wird: Lamm. Sauer oder gebraten oder gegrillt, aber in jedem Falle Lamm.