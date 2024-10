Vor dem geplanten Treffen mit Olaf Scholz in Berlin ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitagmorgen zu einem Treffen mit Papst Franziskus im Vatikan eingetroffen. Geplant war ein halbstündiges Gespräch zwischen dem katholischen Kirchenoberhaupt und Selenskyj. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine im Februar 2022 hatte Papst Franziskus wiederholt Friedensappelle abgegeben. Die Form dieser Aufrufe stieß in Kiew immer wieder auf Kritik.

