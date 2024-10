Ukraine-News Ukraine verliert Festungsstadt Wuhledar im Donbass

Die ukrainische Justiz vermutet aufgrund eines Videos die Ermordung von 16 ukrainischen Kriegsgefangenen durch die russische Armee. Die Generalstaatsanwaltschaft in Kiew sprach von einem mutmaßlichen Kriegsverbrechen. Sie teilte mit, auf Telegram-Kanälen sei am Dienstag ein Video aufgetaucht. Es sei angeblich an der Front nahe der umkämpften Stadt Pokrowsk aufgenommen worden. Zu sehen sei, wie ukrainische Soldaten aus einem Waldstück herauskommen, sich in Reihe aufstellen und dann erschossen werden. Das Material werde geprüft, hieß es. Sollte sich der Fall bewahrheiten, wäre er nach Einschätzung von Generalstaatsanwalt Andrij Kostin der schlimmste Fall der Tötung ukrainischer Kriegsgefangener an der Front.