Ukraine-News Frankreich erlaubt Ukraine Einsatz weitreichender Waffen

Nach den USA und Großbritannien signalisiert auch Frankreich der Ukraine die Erlaubnis zum Einsatz weitreichender Waffen gegen Ziele auf russischem Staatsgebiet. Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot erklärte, Kiew dürfe die von Paris gelieferten Raketen mit hoher Reichweite "in der Logik der Selbstverteidigung" auch auf Russland abfeuern.

Ob dies tatsächlich bereits geschehen ist, sagte Barrot in einem in einem in Auszügen vorab veröffentlichten Interview des britischen Senders BBC aber nicht. Von einer förmlichen oder jüngst formulierten Erlaubnis war nicht die Rede, vielmehr wiederholte Barrot Frankreichs bekannte Position. Frankreich hatte der Ukraine 2023 Marschflugkörper Scalp, das französische Pendant zu britischen Storm Shadow Missiles geliefert.