Ukraine-News Kallas will China "höhere Kosten spüren" lassen und einen Sieg der Ukraine

Das Außenministerium in der Republik Moldau hat den russischen Botschafter einbestellt, um gegen den Absturz zweier Drohnen am Sonntag auf moldauisches Gebiet zu protestieren. Das Land grenzt im Osten an die Ukraine und im Westen an das EU- und Nato-Land Rumänien.

China und Russland müssen nach den Worten des chinesischen Außenministers Wang Yi ihre Zusammenarbeit stärken. So könnten sie gemeinsame Interessen schützen, sagte Wang bei einem Treffen mit Sergei Schoigu, Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats in Russland und ehemaliger Verteidigungsminister. China sei bereit, mit Russland "multilaterale Kooperation" zu stärken. Schoigu sagte, die wichtigste Aufgabe beider Länder sei es, jedem Versuch der USA entgegenzutreten, sie einzudämmen.

In Stary Oskol, einer Stadt in der westrussischen Grenzregion Belgorod, ist nach einem nächtlichen ukrainischen Drohnenangriff ein Brand in einem Tanklager ausgebrochen. Der Feuerwehr sei es gelungen, schnell zu löschen, schrieb der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, bei Telegram. Tote und Verletzte gebe es nicht. Das russische Militär meldete den Abschuss von insgesamt 13 ukrainischen Drohnen in der Nacht, neun im Gebiet Belgorod und je zwei in den angrenzenden Regionen Brjansk und Kursk.