Ukraine-News Russischer Gegenschlag im Gebiet Charkiw erwartet

Wegen eines Vorstoßs ukrainischer Truppen in das russische Gebiet Kursk ist in der Region der Ausnahmezustand verhängt und der Schutz für das dortige Atomkraftwerk erhöht worden. Das teilte der geschäftsführende Gouverneur Alexej Smirnow bei Telegram mit. Tags zuvor hatten ukrainische Truppen unterstützt von Panzern und Artillerie die russische Grenze vom Gebiet Sumy aus bei Sudscha überschritten und Berichten zufolge mehrere Dörfer unter ihre Kontrolle gebracht.

Nach russischen Angaben sind gut 1.000 ukrainische Soldaten an der Operation beteiligt. Unbestätigten Berichten zufolge sind sie bis zu 15 Kilometer in Richtung des Atomkraftwerks vorgedrungen, das etwa 60 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt liegt. Auch könnte die Gas-Station Sudscha unter ukrainische Kontrolle geraten sein. Über sie läuft russisches Erdgas durch die Ukraine in die Slowakei und nach Österreich. Nach Angaben der Betreiber fließt aber die übliche Menge Gas.