Ukraine-News Heftige Gefechte an der Grenze, Drohnenangriffe auf Kiew

Angesichts des nahenden Winters hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine pauschale finanzielle Unterstützung für die Bevölkerung angekündigt. Ab dem 1. Dezember soll jeder Ukrainer im Land eine Zahlung von umgerechnet etwa 22 Euro erhalten, so der Präsident in seiner abendlichen Ansprache. "Tausend Hrywnja pro Person – das sind für eine Familie einige Tausend Hrywnja und kann für ukrainische Waren, Dienstleistungen und kommunale Kosten verwendet werden", sagte Selenskyj.

Das Programm "Es gibt Unterstützung" soll Menschen aller Altersgruppen zugutekommen. Allerdings reicht der Betrag nicht aus, um die monatlichen Heizkosten für eine durchschnittliche Zweiraumwohnung in Kiew zu decken, die in etwa doppelt so hoch sind.