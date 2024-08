Ukraine-News Ukrainischer Vorstoß in russische Grenzregion Kursk

Auch der Gouverneur der Region Kursk, Alexej Smirnow, teilte bei Telegram mit, dass russische Soldaten einen Grenzübertritt des ukrainischen Militärs vereitelt hätten. Zuvor seien mindestens 18 Menschen in der Region durch ukrainische Kampfdrohnen verletzt worden. Nach Angaben des Telegramkanals Mash, der über Verbindungen in russische Sicherheitskreise verfügt, sollen bis zu 300 ukrainische Kämpfer versucht haben, bei Sudscha über die Grenze zu gelangen. Russische Medien berichteten über einen Vorstoß von mehreren hundert ukrainischen Soldaten, unterstützt von Panzern.

Charkiws Bürgermeister Ihor Terekhov hatte zuvor von mindestens fünf Verletzten sowie von Schäden an einer Poliklinik, einer Universität, einem Wohnheim sowie weiteren Gebäuden berichtet. Am Morgen hatte die Charkiwer Regionalverwaltung auf dem Kurznachrichtendienst Telegram davon gesprochen, dass nach dem Angriff zwei Menschen wegen akuter Stressreaktionen behandelt werden mussten. Zudem war befürchtet worden, dass sich noch Menschen unter Trümmern befinden könnten.

Die genehmigte Milliardenzahlung ist Teil der sogenannten Ukraine-Fazilität. Dieses EU-Hilfsprogramm wurde Anfang Februar beschlossen und soll bis Ende 2027 Finanzhilfen in Höhe von 50 Milliarden Euro ermöglichen. 33 Milliarden Euro davon sollen als Darlehen ausgezahlt werden, der Rest in Form von Zuschüssen.

In Prag ist ein Tscheche zu sieben Jahren Haft verurteilt worden, weil er als Freiwilliger des ukrainischen Militärs Zivilisten und getötete Soldaten bestohlen haben soll. Wie ein Gerichtssprecher mitteilte, wurde der 27-Jährige der "Plünderung in einem Gebiet militärischer Einsätze" für schuldig befunden. Er war bei Kämpfen in Irpin und Butscha eingesetzt und wurde aufgrund von Videos verurteilt, die er selbst in Online-Netzwerken verbreitete. Nach tschechischen Radioberichten ist in den Videos zu sehen, wie der Verurteilte Wertgegenstände, Bargeld, Elektronikgeräte und Waffen stiehlt. Der Tscheche wurde von der ukrainischen Armee im April 2022 festgenommen und zurück nach Tschechien geschickt.