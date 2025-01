Ukraine-News Deutschland liefert der Ukraine 60 Iris-T-Raketen

07:45 Uhr | Selenskyj besucht Warschau

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird heute in Warschau erwartet. Das teilte das Büro des polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk mit. Der Besuch folgt auf eine von Tusk kürzlich als Durchbruch bezeichnete Einigung in einem historischen Streit über Weltkriegsexhumierungen, der die Beziehungen zwischen den beiden verbündeten Staaten seit Jahrzehnten belastet. Hintergrund sind die sogenannten Massaker von Wolhynien, die von 1943 bis 1945 stattfanden. Damals wurden nach polnischen Angaben mehr als 100.000 Polen von ukrainischen Nationalisten getötet. Tausende Ukrainer starben bei Vergeltungsaktionen. Polen fordert seit Langem freien Zugang für Spezialisten zu den Orten, an denen die Überreste der Getöteten vermutet werden, um angemessene Bestattungen zu ermöglichen.

07:11 Uhr | Deutschland liefert der Ukraine 60 Iris-T-Raketen

Deutschland wird der Ukraine 60 weitere Raketen für das Luftverteidigungssystem Iris-T zur Verfügung stellen. Die Lieferung soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Beständen der Bundeswehr erfolgen und ist ein Ergebnis der Regierungsgespräche von Verteidigungsminister Boris Pistorius in Kiew. Die Kosten für die Raketen betragen 60 Millionen Euro. Pistorius hat gestern in Kiew auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen.

04:53 Uhr | Luftalarm und Angriffe in Ukraine und Russland

In der Nacht auf Mittwoch hat es in vielen Regionen der Ukraine erneut Luftalarm gegeben. Die ukrainische Luftwaffe meldete russische Kampfdrohnen am Himmel. Zudem hätten russische Flugzeuge mit Gleitbomben das nordukrainische Gebiet Sumy angegriffen, während es im Gebiet Saporischschja einen Raketenangriff gegeben habe.

Auch aus Russland wurden ukrainische Drohnenangriffe gemeldet, etwa aus dem Gebiet Tambow. Bereits in der Nacht auf Dienstag hatte die Ukraine laut russischen Angaben den bislang heftigsten Drohnenangriff auf russische Industrieanlagen und Rüstungsbetriebe durchgeführt. Beim Beschuss einer Munitionsfabrik im westrussischen Gebiet Brjansk sollen dem russischen Verteidigungsministerium auch weitreichende westliche Raketen eingesetzt worden sein. Die Drohnenziele hätten bis zu 1.100 Kilometer tief auf russischem Gebiet gelegen, darunter in den Städten Kasan und Engels an der Wolga. Die Angaben beider Kriegsparteien konnten unabhängig nicht überprüft werden.

03:27 Uhr | Ukraine: Streit über Abkommandierung von Luftwaffensoldaten zur Infanterie

An der Front in der Ostukraine spitzt sich die Lage weiter zu. Ukrainische Verteidiger stehen zunehmend unter Druck durch vorrückende russische Truppen. Besonders der Mangel an Infanteristen erschwert die Abwehr, wie ukrainische Quellen berichten.