Ukraine-News Deutschland stationiert erneut Patriot-Einheiten in Polen

Das EU-Parlament verurteilt den Einsatz nordkoreanischer Truppen in der Ukraine. Dieser stelle eine neue Phase des Kriegs und ein weiteres Risiko für die Sicherheit Europas dar, hieß es in einer in Straßburg verabschiedeten Erklärung. Die Abgeordneten forderten zugleich China auf, keine sogenannten Dual-Use-Güter mehr an Russland zu liefern. Die EU-Länder sollten die Ukraine zudem stärker unterstützen. Dazu gehörten schärfere Sanktionen gegen Russland sowie mehr Waffenlieferungen an Kiew. Erwähnt werden dabei auch die Taurus-Marschflugkörper, deren Überlassung Bundeskanzler Olaf Scholz bisher ablehnt.