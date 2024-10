Russische Truppen drängen in der Ostukraine weiter auf die Stadt Pokrowsk vor, ein strategisch wichtiger Punkt nahe der Frontlinie im Donbass. Laut dem Leiter der Stadtverwaltung, Serhij Dobrjak, stehen die russischen Einheiten nur noch sieben Kilometer vor der Stadt, deren Infrastruktur durch den Krieg bereits zu 80 Prozent zerstört ist. Trotz der anhaltenden Angriffe verweilen dort noch etwa 12.000 Menschen, darunter auch Kinder. Allein am Mittwoch verzeichnete das ukrainische Militär 28 Angriffe auf Pokrowsk und zahlreiche weitere entlang der Front im Süden und Osten des Landes.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj drängt die USA dazu, ihm Marschflugkörper des Typs Tomahawk zu liefern, um Russland künftig besser abschrecken zu können. Diese Langstreckenwaffen könnten Ziele in Russland erreichen und seien Teil seines kürzlich in Washington vorgestellten "Siegesplans", erklärte er vor Journalisten in der isländischen Hauptstadt Reykjavik. Selenskyj bestätigte damit einen Bericht der "New York Times". Das Durchsickern dieser Forderung deutete Selenskyj als Vertrauensbruch zwischen Verbündeten.