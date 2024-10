Ukraine-News Sieben Tote nach russischem Raketenangriff im Gebiet Odessa

Ukraine meldet Zerstörung eines russischen Drohnenlagers in Krasnodar

10:54 Uhr | Sieben Tote nach russischem Raketenangriff im Gebiet Odessa

Nach dem russischen Raketenangriff auf Hafeninfrastruktur im Gebiet Odessa ist die Zahl der Toten nach Behördenangaben auf sieben gestiegen. "Heute früh starb ein 46-jähriger Hafenarbeiter im Krankenhaus", teilte Gouverneur Oleh Kiper bei Telegram mit. Am Vorabend war zunächst von sechs Toten die Rede gewesen. Gut ein Dutzend Menschen wurde verletzt.

Zum genauen Ort des Angriffs machte Kiper keine Angaben. Zuvor hatten Beobachter von einer ballistischen Rakete in Richtung des Hafens Tschornomorsk nahe Odessa geschrieben. In örtlichen Gruppen in sozialen Netzwerken gab es Aufrufe für Blutspenden. In der südostukrainischen Industriestadt Krywyj Rih wurden zudem bei einem russischen Drohnenangriff mindestens zwei Menschen verletzt, als dort ein fünfstöckiges Wohnhaus beschädigt wurde.

09:45 Uhr | Russland soll Gleitbomben eingesetzt haben

In der südukrainischen Stadt Saporischschja sind nach Angaben der Behörden bei russischen Luftangriffen am Morgen vier Menschen verletzt und 29 Gebäude beschädigt worden. Russland habe dabei offenbar Gleitbomben eingesetzt, teilte die ukrainische Polizei mit. Während die Stadt in ukrainischer Hand ist, hält das russische Militär das nahe gelegene Atomkraftwerk besetzt. Russland hat die gesamte Region zum russischen Staatsgebiet erklärt und bemüht sich mit schweren Angriffen, das Gebiet zu erobern.

09:06 Uhr | Balkan-Staaten bekräftigen Unterstützung für die Ukraine

Die Länder Südosteuropas haben ihre Unterstützung für die Ukraine bekräftigt. Bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj unterzeichneten die Staats- und Regierungschefs in Kroatien die "Erklärung von Dubrovnik". Darin fordern sie "Ukraines Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität" ein. Darüber hinaus sprachen sie sich am Mittwoch für den EU-Beitritt der Ukraine aus.

Am Rande des Ukraine-Südosteuropa-Treffens unterzeichneten Kroatien und die Ukraine zudem eine bilaterale Unterstützungsbekundung. Kroatiens Ministerpräsident Andrej Plenkovic sicherte Selenskyj weitere humanitäre, wirtschaftliche und militärische Hilfe zu, wie örtliche Medien berichten.

08:35 Uhr | Nach Drohnenangriff: Dorf in Südrussland evakuiert

Ein Dorf in der südrussischen Kaukasus-Region Adygeja ist wegen eines Brandes nach einem Drohnenangriff evakuiert worden. Wie die Regionalbehörden auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mitteilten, handele es sich um das Dorf Rodnikowy. Der Angriff habe die Vororten der Stadt Maykop getroffen. Es habe keine Verletzten gegeben.

In der Nähe der Stadt befindet sich der Militärflughafen Chanskaja. Die Ukraine hat in den vergangenen Wochen verstärkt Ziele tiefer in Russland attackiert, um die Logistik der russischen Invasionstruppen zu schwächen.

05:03 Uhr | Ukraine zerstört Drohnenlager in Südrussland

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben ein Drohnenlager in der südrussischen Region Krasnodar zerstört. In dem angegriffenen Gebäude seien etwa 400 Drohnen des iranischen Typs Shahed gelagert gewesen, teilte der Generalstab in Kiew mit. Die Zerstörung des Lagers werde die Fähigkeit der russischen Streitkräfte, Angriffe auf ukrainische Städte und Dörfer durchzuführen, deutlich einschränken, hieß es weiter.

Russische Behörden bestätigten einen Brand in einem Lagerhaus nahe der Ortschaft Oktjabrski. Etwa 800 Quadratmeter Fläche stünden in Flammen, das Gelände sei abgesperrt, erklärte der regionale Operationsstab. Zur Brandursache oder den gelagerten Objekten äußerten sich die russischen Behörden nicht.

00:40 Uhr | Pro-russische Aktivisten erhalten 20-jähriges Einreiseverbot nach Deutschland

Zwei pro-russische Aktivisten, Elena Kolbasnikowa und Max Schlund, dürfen nach eigenen Angaben für 20 Jahre nicht mehr nach Deutschland einreisen. In einem auf Telegram veröffentlichten Video erklärte Kolbasnikowa, das Paar habe einen Brief der Kölner Stadtverwaltung erhalten, in dem ihnen die Einreise untersagt wurde. Als Grund wird angegeben, dass sie eine Gefahr für die Sicherheit Deutschlands darstellten. Das Paar hatte seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine Pro-Kreml-Demonstrationen in Deutschland organisiert.

00:05 Uhr | Selenskyj auf diplomatischer Reise durch Europa

Trotz der Absage des für Donnerstag geplanten Deutschland-Besuchs von US-Präsident Joe Biden wegen des Hurrikans "Milton" kommt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Berlin. Zuvor wird er in London von Premierminister Keir Starmer empfangen und mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte über strategische Themen diskutieren. Anschließend reist Selenskyj nach Paris zu einem Treffen mit Präsident Emmanuel Macron, wo es um weitere militärische Unterstützung geht.