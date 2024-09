Ukraine-News Kiew erneut Ziel von massiven russischen Drohnenangriffen

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht erneut Ziel mehrerer russischer Drohnenangriffe geworden. Nach Angaben des ukrainischen Militärs waren Flugabwehreinheiten stundenlang damit beschäftigt, mehrere Angriffswellen abzuwehren. "Mehrere feindliche Drohnen befinden sich über und in der Nähe der Hauptstadt", teilte Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko über den Messengerdienst Telegram mit. Augenzeugen berichteten von zahlreichen Explosionen in Kiew, die auf den Einsatz von Flugabwehrsystemen hindeuteten. Objekte seien in der Luft getroffen worden.



Auch rund um Kiew und in der gesamten Ostukraine wurde Luftalarm ausgelöst. Zudem registrierte das ukrainische Militär am frühen Morgen den Start mehrerer gelenkter Bomben aus russisch kontrollierten Gebieten der Ostukraine.



Das russische Militär setze täglich etwa 100 Gleitbomben, die von Flugzeugen aus direkt ins Ziel gelenkt werden, in der Ukraine ein, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Dies sei der "tägliche Terror Russlands".