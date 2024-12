Ukraine-News Russland hat 2024 fast 4.000 Quadratkilometer ukrainisches Gebiet erobert

13:50 Uhr | Russland hat in diesem Jahr 4.000 Quadratkilometer erobert

Russische Streitkräfte haben in diesem Jahr fast 4.000 Quadratkilometer ukrainischen Territoriums erobert. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Daten des US-Instituts für Kriegsstudien (ISW). Die Fläche ist in etwa so groß wie ein Viertel Thüringens. Insgesamt kontrolliert Russland rund 20 Prozent des ukrainischen Territoriums – das entspricht etwas mehr als der Fläche Ostdeutschlands.

Vor allem im Oktober und November hatte die russische Armee große Geländegewinne erzielt mit 610 bzw. 725 Quadratkilometern. Die Ukraine hatte ihren größten Vorstoß im August, als sie in der russischen Region Kursk etwa 1.320 Quadratkilometer erobert hatte. Ende Dezember hielt sie davon noch 482 Quadratkilometer – ein Gebiet, halb so groß wie die Insel Rügen.

12:40 Uhr | Finnland präsentiert weiteres Indiz für Estlink-Beschädigung durch Öltanker

Die Polizei in Finnland hat Fotos vom Schiffsrumpf des Öltankers "Eagle S" veröffentlicht. Auf den Unterwasseraufnahmen sind Beschädigungen zu sehen, die durch die Ankerkette entstanden sein können. Die Spuren sind ein weiteres Indiz dafür, dass der Tanker seine Ankerkette über den Ostseeboden schleifen ließ und so die Stromverbindung Estlink 2 beschädigte.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Poliisi | -

Der unter der Flagge der Cookinseln fahrende Öltanker gehört nach EU-Angaben zur russischen Schattenflotte und wurde von den finnischen Behörden festgesetzt. Die Besatzung sei auch am Montag verhört worden und habe dabei kooperiert, hieß es aus Finnland. Weitere Hinweise erhoffen sich die Ermittler durch die Auswertung von Geräten mit Daten zum Kurs des Schiffs, die beschlagnahmt wurden.

12:05 Uhr | Russland drosselt Gaslieferung vor Auslaufen des Transitvertrages

Russland hat mit der Drosselung seiner Gaslieferungen durch die Ukraine begonnen. Der russische Konzern Gasprom teilte mit, am Dienstag würden 37,2 Millionen Kubikmeter Gas fließen. Am Montag waren es noch 42,4 Millionen Kubikmeter. Am 1. Januar läuft der Transitvertrag zwischen Gazprom und dem ukrainischen Versorger Naftogaz aus. Das Abkommen ermöglichte das Durchleiten von Gas aus Russland nach Mitteleuropa. Die Ukraine hatte sich mehrfach geweigert, den Vertrag mit Russland zu verlängern. Vor allem die Slowakei, Tschechien und Ungarn beziehen noch Pipeline-Gas aus Russland, für sie würde ein Ende der Lieferungen Probleme bringen.

11:12 Uhr | Ukraine meldet Abschuss von russischem Militärhubschrauber

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben erstmals mit Drohnen eine russischen Militärhubschrauber abgeschossen. Der ukrainischen Militärgeheimdienst berichtete, bei einem Gefecht nahe dem Kap Tarchankut an der Westküste der Krim habe eine mit Raketen bestückte Drohne einen russischen Hubschrauber getroffen und einen weiteren beschädigt. Von russischer Seite hieß es lediglich, dass in der Nacht in Küstennähe zwei unbemannte Drohnen zerstört worden seien.

04:23 Uhr | Luftalarm in der Ukraine: Drohnenangriffe und Explosionen

Die Nacht zum Dienstag war in der Ukraine von Luftalarm geprägt. Russische Kampfdrohnen wurden in mehreren Gebieten gesichtet. Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, forderte die Bevölkerung über seinen Telegram-Kanal auf, Schutzräume aufzusuchen. Gleichzeitig meldeten proukrainische Telegram-Kanäle Explosionen nahe dem Marinehafen Sewastopol auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim. Die dortige Besatzungsverwaltung erklärte, die Flugabwehr sei im Einsatz gegen Drohnen.

Auch in Russland gab es Zwischenfälle: In der Region Smolensk, westlich von Moskau, brannte ein Öldepot. Nach Angaben des Gouverneurs Wassili Anochin fiel eine Drohne auf das Gelände und entzündete ausgelaufenen Treibstoff.

03:16 Uhr | Selenskyj bedankt sich für milliardenschwere US-Hilfen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich für die jüngsten milliardenschweren Hilfen aus den USA bedankt. Diese Unterstützung komme zu einem kritischen Zeitpunkt, da Russland seine Angriffe intensiviere und sogar nordkoreanische Soldaten sowie Waffen aus Nordkorea und dem Iran einsetze, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Die Hilfen würden die Front stärken und Menschenleben retten.

Kurz vor Jahresende hatte die scheidende US-Regierung unter Präsident Joe Biden der Ukraine umfangreiche Unterstützungen zugesagt. Diese umfassen Militärhilfen im Wert von knapp 2,5 Milliarden US-Dollar sowie 3,4 Milliarden US-Dollar als Haushaltshilfe.

01:05 Uhr | Ukrainischer Angriff auf Lgow: Wohngebäude und Stromleitungen beschädigt

Bei einem Angriff auf die Stadt Lgow in der südrussischen Region Kursk ist ein zweistöckiges Wohngebäude schwer beschädigt worden. Dies teilte der Gouverneur der Region, Alexander Chinschtein, mit. Ein Mensch wurde demnach verletzt, zudem wurden Stromleitungen beschädigt.

Nach inoffiziellen ukrainischen Angaben dient Lgow russischen Truppen als Aufmarschgebiet, um ukrainische Soldaten aus ihrem Brückenkopf im Gebiet Kursk zu vertreiben.

00:57 Uhr | Kim Jong Un sichert Putin Unterstützung und vertiefte Partnerschaft zu