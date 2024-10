Mit Blick auf den kommenden Ukraine-Gipfel in Ramstein erwartet der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine historische Woche. Die Ukraine, die USA und weitere Partner bereiteten für das Treffen am 12. Oktober im Luftwaffenzentrum bei Kaiserslautern "bedeutende Entscheidungen" vor, berichtete Selenskyj in seinem abendlichen Videobeitrag. Er gehe davon aus, dass die Zusammenkunft "in vielerlei Hinsicht historisch" sein werde, sagte Selenskyj. Ziel sei, der Ukraine einen dauerhaften Frieden und Sicherheit zu garantieren.