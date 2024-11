Ukraine-News Ukraine meldet erneut schwere russische Luftangriffe

Wegen seiner Kritik an der russischen Kriegsführung ist ein ehemaliger Anwalt in Russland zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht in der Republik Udmurtien urteilte, dass Dmitri Talantow willentlich "falsche" Informationen über die russische Armee verbreitet habe. Der Anwalt war im Juli 2022 verhaftet worden, nachdem er in Onlinemedien geschrieben hatte, die Taten der russischen Armee in den ukrainischen Städten Mariupol und Butscha erinnerten an "Nazi-Praktiken". Seit dem Beginn der Offensive in der Ukraine im Februar 2022 ist es in Russland strafbar, Falschinformationen über die russische Armee zu verbreiten.