Ukraine-News London: Russischer Luftwaffenstützpunkt schwer beschädigt

Zuvor hatte Moskau erklärt, dass der Einmarsch Kiews in die westrussische Region Kursk Verhandlungen unmöglich mache.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld Am Sonntag hatte sich Bundeskanzler Olaf Scholz für eine Intensivierung der Friedensbemühungen zwischen der Ukraine und Russland ausgesprochen. "Ich glaube, das ist jetzt der Moment, in dem man auch darüber diskutieren muss, wie wir aus dieser Kriegssituation doch zügiger zu einem Frieden kommen, als das gegenwärtig den Eindruck macht", sagte Scholz dem ZDF.

12:13 Uhr | EU hat "glaubwürdige Informationen" über iranische Raketenlieferung an Russland

Die Europäische Union hat eigenen Angaben zufolge "glaubwürdige Informationen" von ihren Verbündeten über die Lieferung ballistischer Raketen des Iran an Russland erhalten. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen würde dies "eine bedeutende materielle Eskalation in der Unterstützung des Iran für Russlands illegalen Angriffskrieg gegen die Ukraine darstellen", sagte der Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, Peter Stano, in Brüssel.

Der Iran weist die Anschuldigungen Staatsmedien zufolge zurück. Es handle sich dabei um "psychologische Kriegsführung", so ein ranghoher Kommandeur der Revolutionsgarden. Das "Wall Street Journal" hatte berichtet, dass der Iran Kurzstreckenraketen an Russland liefere. Der Kreml erklärte, der Iran sei ein Partner Russlands und dass die beiden Länder in ständigem Austausch miteinander stünden.

08:01 Uhr | Kiesewetter: Union muss bei Ukraine-Unterstützung standhaft sein

CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter hat an seine Partei appelliert, die Glaubwürdigkeit bei der Ukraine-Unterstützung nicht zu gefährden. Er sagte MDR AKTUELL mit Blick auf mögliche Koalitionen in Sachsen und Thüringen, die Union dürfe auch gegen Widerstände nicht einknicken. Regieren sei kein Selbstzweck, sondern an Werte und Verantwortung gebunden. Und die Wurzeln der Union lägen bei einer Westbindung und der Nato. Die Union habe versäumt, den Menschen im Osten zu erklären, warum die Ukraine unterstützt werden müsse.