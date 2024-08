Ukraine-News Ukraine greift Munitions- und Treibstofflager in Luhansk an

Die ukrainischen Streitkräfte haben am Vortag mit weitreichenden Raketen und Marschflugkörpern mehrere Ziele in der von Russland kontrollierten Region Luhansk im Donbass angegriffen – darunter ein Treibstofflager. Das hat die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Militärkreise berichtet. Details über Schäden und mögliche Opfer wurden nicht bekannt. In sozialen Medien fanden sich Berichte über schwere Explosionen in einem Munitionslager, über der Stadt war eine dichte schwarze Rauchwolke zu sehen.

Bildrechte: IMAGO / ITAR-TASS