Russland hat die von ihm besetzten Gebiete in der Ukraine in seinen aktuellen Bericht zum Treibhausgasinventar aufgenommen. "Russland nutzt internationale Plattformen, um seine Besatzung zu legitimieren", sagte die stellvertretende ukrainische Umweltministerin Olga Juchymtschuk gegenüber Reuters. Die Ukraine hat das Klimasekretariat der Vereinten Nationen (UNFCCC) aufgefordert, gegen diesen Schritt vorzugehen.

Auf der COP29-Klimakonferenz in Baku stießen Russlands Maßnahmen bereits auf Proteste. Die Einbeziehung der besetzten Gebiete wird als Versuch gewertet, diese völkerrechtswidrig zu annektieren und in internationalen Berichten als russisches Staatsgebiet darzustellen.

Die USA gehen davon aus, dass Tausende nordkoreanische Soldaten, die nach Russland verlegt wurden, bald in den Krieg gegen die Ukraine eingreifen. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin erklärte, es sei absehbar, dass diese Soldaten nach ihrer Integration in russische Truppenverbände in Kampfhandlungen involviert würden. Derzeit gebe es jedoch noch keine Berichte über aktive Einsätze der nordkoreanischen Truppen.