Sollte die ukrainische Armee ihre Truppen mit neuen Rekruten aufstocken, will das US-Militär bei der Ausrüstung und Ausbildung der zusätzlichen Soldaten helfen. Über die Frage, ob die ukrainischen Streitkräfte auch Männer unter 25 Jahren einziehen sollten, wird nicht nur im Land selbst, sondern auch unter Verbündeten diskutiert.



Letztendlich müsse die Ukraine die Entscheidung über die Zusammensetzung ihrer Streitkräfte selbst treffen, sagte US-Außenministeriumssprecher Matthew Miller am Montag. Zugleich machte er deutlich: "Wenn sie zusätzliche Streitkräfte aufstellen, um in den Kampf zu ziehen, werden wir und unsere Verbündeten bereit sein, diese Streitkräfte auszurüsten und auszubilden."



Um mehr Soldaten für die Armee zu gewinnen, hatte die Ukraine in diesem Jahr das Mobilisierungsalter von 27 auf 25 Jahre gesenkt. Andere Armeen ziehen junge Männer jedoch schon mit 18 Jahren ein. Diese Jahrgänge sind in der Ukraine allerdings zahlenmäßig schwach. Die Regierung lehnt die weitere Herabsetzung des Mobilisierungsalters bislang ab.