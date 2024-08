Ukraine-News Ukraine will eigene ballistische Rakete erfolgreich getestet haben

15:26 | Ukraine meldet fast 600 Kriegsgefangene in Kursk

Die Ukraine hat dem Oberbefehlshaber der Streitkräfte, Olexander Syrskyj, zufolge in der Oblast Kursk insgesamt 594 russische Soldaten gefangengenommen. Zudem beherrschten seine Truppen nach drei Wochen auf russischem Gebiet 100 Ortschaften und knapp 1.300 Quadratkilometer Fläche. Militärbeobachter gehen davon aus, dass das Gebiet nicht ganz so groß ist. Auch könnten die ukrainischen Soldaten nach schnellem Vorrücken nicht überall das Gebiet in ihrem Rückraum kontrollieren.

Russland habe mittlerweile fast 30.000 Soldaten in die Region Kursk geschickt, und es würden noch mehr, sagte der Oberbefehlshaber. Insofern gehe der Plan auf, dass Moskau Truppen nach dort verlegen müsse. Allerdings haben sich allen Berichten zufolge die russischen Angriffe gerade im Gebiet Donezk nicht verlangsamt, wo die ukrainische Armee schwer unter Druck ist.

15:08 | Selenskyj: Ukraine hat eigene ballistische Rakete erfolgreich getestet

Die Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj zufolge zum ersten Mal eine ballistische Rakete aus eigener Produktion erfolgreich getestet. Ein erster Test sei "positiv" verlaufen, sagte Selenskyj am Dienstag in Kiew. Er beglückwünschte die ukrainische Verteidigungsindustrie, lehnte es aber ab, weitere Details zu der Rakete zu nennen.

14:32 | IAEA sieht Gefahr von atomarem Zwischenfall am AKW Kursk

Nach Einschätzung der internationalen Atomenergiebehörde IAEA besteht in der russischen Oblast Kursk die Gefahr eines atomaren Zwischenfalls. Das Atomkraftwerk Kursk in der Stadt Kurtschatow arbeite nahezu unter Normalbedingungen, sagt IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi, der die Anlage zusammen mit seinem Team inspiziert hat. "Die Anlage ist noch in Betrieb, aber diese Tatsache macht die Lage noch ernster."

Anfang August hatte die ukrainische Armee überraschend eine Offensive in der russischen Grenzregion Kursk gestartet. Das AKW besitze keine Schutzkuppel, was es "extrem fragil" mache. Er wolle die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft darauf richten, dass ein Atomkraftwerk niemals angegriffen werden dürfe.

13:24 | Russland wirft USA Beteiligung an ukrainischer Offensive vor

Für den russischen Vize-Außenminister Sergej Rjabkow ist eine Beteiligung der USA am Einmarsch ukrainischer Truppen in die russische Oblast Kursk "eine Tatsache". Die Reaktion der Regierung in Moskau könne möglicherweise viel härter ausfallen als zuvor, sagte Rjabkow den staatlichen russischen Nachrichtenagenturen RIA und Tass zufolge. Einzelheiten nannte er nicht. Beweise für seine Vorwürfe präsentierte Rjabkow nicht. Das US-Präsidialamt gab an, es habe vorab keine Kenntnis von dem überraschend Einmarsch ukrainischer Truppen in der Region Kursk gehabt.

Update 13:16 Uhr | Zwei Tote nach Angriff auf Saporischschja

Nach russischen Luftangriffen auf die Ukraine haben Behörden weitere Tote gemeldet. Demnach sind durch Drohnenangriffe auf Saporischschja zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach einem Raketeneinschlag in einem Hotel in Krywyj Rih waren zuvor bereits zwei Tote gemeldet worden.

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe setzte die russische Armee erneut Langstreckenbomber ein, von denen aus Marschflugkörper starten. Auch Hyperschallraketen des Typs Kinschal würden abgefeuert.

11:32 | Gouverneur von russischer Region Belgorod: Lage unter Kontrolle

Nach Berichten über einen Durchbruchsversuch ukrainischer Truppen in der Grenzregion Belgorod hat sich der zuständige Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow zurückhaltend geäußert. "Es gibt Informationen, wonach der Feind versucht, die Grenze in der Region Belgorod zu überqueren", erklärte Gladkow auf Telegram. Die Lage an der Grenze bleibe schwierig, aber unter Kontrolle. Er berief sich auf das russische Verteidigungsministerium.

Auf Telegram-Kanälen gab es widersprüchliche Darstellungen zur Lage in der an die Ukraine grenzende Nachbarregion von Kursk. Auf einem Telegram-Kanal war die Rede von Hunderten ukrainischen Soldaten, die die Grenze zu überwinden versuchten. Auf einem Militär-Blog mit fast 1,6 Millionen Abonnenten hieß es dagegen, es habe keinen größeren Durchbruchsversuch gegeben.

09:57 Uhr | IAEA-Chef Grossi zu Inspektion in Region Kursk eingetroffen

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi, ist einem Bericht der russischen Staatsagentur Tass zufolge zu seiner Visite des Atomkraftwerks Kursk in der gleichnamigen russischen Grenzregion eingetroffen. Grossi hatte am Vortag angekündigt, die Inspektion der Anlage nahe der Stadt Kurtschatow wegen der ernsten Lage persönlich leiten zu wollen.

Tausende ukrainische Soldaten waren in einem Überraschungsangriff am 6. August in der Region Kursk eingerückt. Russland wirft der Ukraine vor, die Anlage wiederholt angegriffen zu haben. Die Regierung in Kiew hat sich dazu bisher nicht offiziell geäußert.

09:28 Uhr | Ukraine: Fünf Marschflugkörper und 60 Drohnen abgefangen

Im Zuge der jüngsten Angriffe sind nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe fünf russische Marschflugkörper und 60 von 81 eingesetzte Drohnen abgefangen worden. Zehn Drohnen flogen mit Stand 8 Uhr immer noch im ukrainischen Luftraum. Andere Drohnen seien abgestürzt.

Die Attacke richtete sich nach Einschätzung von Beobachtern erneut vor allem gegen das Energiesystem der Ukraine.

Am Montag hatte Russland einen Angriff mit 127 Raketen und Marschflugkörper sowie mehr als 100 Kampfdrohnen gegen die Ukraine geflogen. Das war die höchste vom ukrainischen Militär gemeldete Zahl in zweieinhalb Jahren Krieg.

06:27 Uhr | Erneut zahlreiche Luftangriffe auf die Ukraine

Russland hat seine Welle von Luftangriffen gegen die Ukraine in der Nacht fortgesetzt. Moskau habe mehrere Wellen von Raketen- und Drohnenangriffen auf Kiew und andere Landesteile gestartet, teilte das ukrainische Militär mit. Die Luftverteidigungssysteme in der Region Kiew waren nach Angaben der Militärverwaltung die ganze Nacht im Einsatz, um die auf die Hauptstadt gerichteten Raketen und Drohnen abzuwehren.

Augenzeugen berichteten der Nachrichtenagentur Reuters von mindestens drei Explosionsserien in Kiew in den Nachtstunden. Die Angriffe erfolgten nur einen Tag nach dem bislang größten russischen Luftangriff in diesem Krieg.

03:51 Uhr | Raketeneinschlag in Krywyj Rih – zwei Tote

In der ukrainischen Großstadt Krywyj Rih im Süden des Landes ist nach Behördenangaben eine russische Rakete in einem Hotel eingeschlagen. Es gebe mindestens zwei Todesopfer, berichteten ukrainische Medien unter Berufung auf die Militärverwaltungen des Bezirks und der Stadt. Bis zu fünf Menschen könnten unter den Trümmern des Gebäudes verschüttet sein, die Rettungsarbeiten dauerten an.