Ukraine-News Russische Truppen rücken im Donbass weiter vor

Russland hat die Ukraine in den ersten drei Tagen des neuen Jahres mit über 20 Raketen und rund 300 Kampfdrohnen angegriffen. Das teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitagabend auf der Plattform X mit. Bei den Angriffen habe es Todesopfer und Verletzte gegeben.

Am Freitag dauerten die Luftangriffe fast den gesamten Tag an. In der Nähe von Kiew kam es am Morgen zu Drohnenangriffen, bei denen ein Mensch getötet und mehrere verletzt wurden. Am Nachmittag schlugen drei ballistische Raketen in der Stadt Tschernihiw ein. Laut dem dortigen Gebietsgouverneur Wjatscheslaw Tschaus wurde ein Zivilist getötet und vier weitere verletzt. Nach Angaben des Bürgermeisters von Tschernihiw, Dmytro Bryschynskyj, trafen die Raketen den Stadtrand und beschädigten zwei Wohnhäuser. Insgesamt seien 3 Lenkraketen und 19 von 32 Drohnen durch die ukrainische Luftabwehr abgefangen worden, teilte die Luftwaffe mit.