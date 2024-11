Ukraine-News Kreml bestreitet Putin-Gespräch mit Trump

Die von Trump angekündigte schnelle Lösung könnte bedeuten, dass die Ukraine einen Teil ihrer Gebiete an Russland abtreten müsste. Moskau nannte das als Vorbedingung für Friedensverhandlungen. Die Regierung in Kiew weist das entschieden zurück. Der Kreml hatte gestern von "positiven Signalen" des künftigen US-Präsidenten gesprochen.

Ebenfalls gestern sagte jedoch der Sicherheitsberater des amtierenden US-Präsidenten Joe Biden, Jake Sullivan, das Weiße Haus strebe an, "die Ukraine auf dem Schlachtfeld in die bestmögliche Position zu bringen, damit sie auch am Verhandlungstisch in der bestmöglichen Position ist". Dies beinhalte auch die Verwendung der verbleibenden sechs Milliarden US-Dollar an Mitteln, die vom US-Kongress noch für die Ukraine-Hilfe bewilligt sind.

07:15 Uhr | Stromabschaltungen in der Ukraine

In der Ukraine ist es in Kiew und mehreren Regionen zu präventiven Stromabschaltungen gekommen. Grund dafür sei die Bedrohung durch einen russischen Raketenangriff, teilten das Militär und der Energieversorger DTEK mit. Stromabschaltungen gab es demnach auch in den Regionen Kiew, Odessa, Dnipropetrowsk und Donezk. Für das gesamte Land wurden Luftalarme ausgelöst.

05:23 Uhr | Medien: Trump warnt Putin vor Eskalation