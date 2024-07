Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bekannt gegeben, dass die Ukraine sich bereits jetzt auf den kommenden Winter vorbereitet, um eine größere Energiekrise zu verhindern. In Charkiw, das häufig Ziel russischer Angriffe ist, betonte er die Bedeutung der Energieversorgung. Russische Angriffe haben die ukrainische Infrastruktur stark beschädigt, besonders die Energieversorgung. Selenskyj erklärte, dass es klare Pläne gibt, um das Stromdefizit zu beheben. „Der Wintereinbruch wird jetzt, im Sommer, vorbereitet“, sagte er. Die Ukraine arbeitet zudem an der Verbesserung ihrer Flugabwehrsysteme und will bis Ende des Jahres neue Anforderungen an ihre Partner stellen.