Dort liegt auch eine Station, über die weiterhin Erdgas aus Russland durch die Ukraine nach Europa fließt. Der russische Energiekonzern Gazprom erklärte heute aber, die Leitung bleibe offen. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte heute, dass die Kämpfe in der Region andauerten. Es betonte aber, ein "tiefes Vordringen" werde "vereitelt". Derweil sprachen russische Militär-Blogger von Erfolgen der Ukraine. "Sudscha ist vollständig verloren", hieß es etwa im Telegram-Kanal von Juri Podoljaka: Die Stadt sei "voll von ukrainischen Soldaten", die sich auch auf Korenewo zubewegten, gut 25 Kilometer hinter der Grenze.

Laut Bericht des US-Magazins "Forbes" setzt die Ukraine jetzt eine aufgerüstete Drohne ein, die lasergesteuerte Bomben tragen kann. Die bei den russischen Militärs "Baba Yaga" genannte Waffe soll mehrere Zehn-Kilogram-Bomben abwerfen können. Baba Yaga ist eine Figur aus russischen Märchen, in denen sie eine gute oder böse Hexe sein kann. Angeblich wird die Drohne schon gegen die russischen Truppen in der ostukrainische Grenzstadt Wowtschansk eingesetzt. Dort sollen in den Kämpfen um die Chemiefabrik und den Weg in die Millionenstadt Charkiw nach westlichen Medienberichten von der Ukraine auch schon französische Gleitbomben abgeworfen worden sein, von Kampfjets der russischen Typen MiG-29 und Su-27.