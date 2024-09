12:05 Uhr | Neue nukleare Drohungen aus Moskau

Der russische Präsident Wladimir Putin soll heute eine Sitzung des Sicherheitsrats zum Thema nukleare Abschreckung leiten. Wie der Kreml mitteilte, geht es um mögliche Reaktionen, sollte die Ukraine weit reichende westliche Raketen für Angriffe auf russischem Gebiet einsetzen.

Bildrechte: picture alliance/dpa/AP | Evgenia Novozhenina Sprecher Dmitri Peskow bezeichnete die Sitzung und "eine Rede des Präsidenten" als wichtig, auch wenn sie "streng geheim" bleibe. Zuvor hatte Peskow jeden Versuch, Russland zu einem Frieden zu zwingen als "tödlichen Fehler" bezeichnet. "Russland unterstützt den Frieden", sagte er. Doch ohne eine Erfüllung der Ziele der russischen "Spezialoperation" sei keiner möglich.

11:43 Uhr | Selenskyj in den USA – Tote in der Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird heute von US Präsident Joe Biden empfangen. Selenskyj will dabei eine neue diplomatische Initiative vorstellen, die er in den vergangenen Tagen als "Siegesplan" bezeichnet hatte. Unterdessen gehen die russischen Angriffe weiter. Im Südosten der Ukraine, im Gebiet Saporischschija und einmal mehr im nordöstlichen Charkiw gab es nach ukrainischen Angaben mindestens elf Tote und fast 70 Verletzte.

10:02 Uhr | Bombenangriffe auf Saporischschja

Russische Lenkbomben sind in der vergangenen Nacht auch wieder in Saporischschja eingeschlagen, die dritte Nacht in Folge. Laut Behörden wurden sieben Menschen in der Stadt nahe dem von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerk verletzt, Wohnhäuser und Autos zerstört.

07:10 Uhr | Wieder Luftangriffe in der Nacht

Die ukrainische Luftverteidigung hat nach eigenen Angaben in der vergangenen Nacht 28 von 32 von Russland aus gestartete Drohnen und vier von acht Raketen abfangen können. Angaben zu Opfern oder Schäden durch die übrigen Geschosse hat es bis zum Morgen noch nicht gegeben.

04:55 Uhr | Weitere Tote bei Angriffen auf Charkiw

Durch russische Bomben sind in der ostukrainischen Stadt Charkiw mindestens drei Menschen getötet und 34 verletzt worden. Bürgermeister Ihor Terechow berichtete von Einschlägen in vier Stadtvierteln und von Schäden an zwei Hochhäusern. Charkiw, nur rund 20 Kilometer von der russischen Grenze entfernt, wurde zuletzt fast täglich getroffen. Im Osten der Ukraine rückten russische Truppen vor und bedrohten die Stadt Wuhledar im Gebiet Donezk weiter südlich von Charkiw. Luftalarm hat es in der Nacht aber auch in anderen Regionen des Landes heute wieder gegeben. Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Andrii Marienko

02:35 Uhr | Russland auf Krieg ausgerichtet

Russland plant für 2025 einen Haushalt, der stark auf den Krieg und Rüstungsproduktion ausgerichtet ist. Ein Großteil der Ausgaben, etwa 40 Prozent, ist dafür vorgesehen. Während Einnahmen aus dem Energiesektor noch gesteigert werden sollen, wird erwartet, dass die Militärausgaben umgerechnet etwa 127 Milliarden Euro erreichen werden.

01:40 Uhr | Schlagabtausch im UN-Sicherheitsrat

Im UN-Sicherheitsrat hat UN-Generalsekretär António Guterres zu mehr humanitärer Hilfe für die Ukraine aufgerufen. Im Land seien 15 Millionen Menschen, die Hälfte davon Kinder, darauf angewiesen. Doch während der Winter nahe, sei erst die Hälfte der Mittel zusammengekommen.

Bildrechte: IMAGO/Pacific Press Agency Der russische UN-Vertreter Wassili Nebensja sagte, der Rest der Welt sei "müde", dem "westlichen Ukraine-Plan" folgen zu müssen. Der einzige Grund für die Einberufung des Sicherheitsrats sei, "Herrn Selenskyj" eine Bühne zu bieten.



Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj selbst wiederholte in der Sitzung seine Warnung, dass Russland inzwischen Angriffe auf ukrainische Atomanlagen geplant habe, wofür Kiew auch Beweise habe. US-Außenminister Antony Blinken warf bei dem Treffen dem Iran vor, Russland seit 2022 mit Drohnen zu beliefern und dafür sogar eine Fabrik in Russland gebaut zu haben. Der britische Außenminister David Lammy sagte, Russlands Präsidenten Wladimir Putin wolle mit der Invasion in der Ukraine seinen "Mafia-Staat" zu einem "Mafia-Reich" ausbauen. Nach dem Treffen wiederholte EU Josep Borrell vor Journalisten in New York, dass der kürzeste Weg zum Frieden der Rückzug der russischen Truppen sei.

00:54 Uhr | Baerbock nennt Eckpunkte für Frieden