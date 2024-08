Ukraine-News Selenskyj lobt Fortschritte in Kursk und betont Einhaltung des humanitären Rechts

Angesichts des ukrainischen Vormarsches in die russische Region Kursk haben die Behörden die Evakuierung des Bezirks Gluschkow angeordnet. Rund 20.000 Menschen sind betroffen. Die Ukraine gibt an, ihre Offensive sei ein bis zwei Kilometer vorangekommen, und die Stadt Sudscha sei von russischen Truppen befreit worden. Bisher wurden etwa 200.000 Menschen aus der Region evakuiert.

Am Abend wurde in mehreren Regionen der Ukraine Luft- und Raketenalarm ausgelöst. In der Hafenstadt Odessa kam es laut örtlichen Medien zu einer schweren Explosion, vermutlich durch eine Rakete, bei der zwei Menschen verletzt wurden. Auch in der Region Sumy im Osten wurden Explosionen gemeldet. Weitere Details sind noch nicht bekannt.