Künstliche Intelligenz Ist ChatGPT bald am Ende?

Dass die Mutterfirma OpenAI deswegen pleite geht, glaubt der Münchner Informatik-Professor Reinhard Heckel nicht. Denn den intelligenten Chat könne man in Software integrieren – und dafür Lizenzgebühren verlangen. "Ich glaube schon, dass das jetzt in ganz viele Produkte eingebaut wird in den nächsten Jahren. Einfach, weil es so nützlich ist." In dem Schreibprogramm Google Docs gebe es in den USA beispielweise die Funktion "Hilf mir schreiben". So könne man schneller an Dokumenten arbeiten, erklärt Heckel.