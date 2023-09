Hendrik Haverkamp stimmt vorsichtig zu. Er ist Gymnasial-Lehrer in Gütersloh an einer Schule, an der die KI bereits vorhanden ist. Und so weiß er, welche Probleme, aber auch welche Vorteile es gibt. "Auf den ersten Blick ist es ein problematisches Verhältnis, weil die KI die DNA von Schule, wie wir sie kennen, erstmal in Zweifel zieht. Was ist mit Hausaufgaben? Wie können Prüfungen aussehen? Was ist die Eigenständigkeit von Leistungen noch Wert, wenn eine KI in Sekundenschnelle Dinge produzieren kann, wofür Schülerinnen und Schüler Stunden, Wochen oder Monate gebraucht haben?"