Frauenrechtsaktivistin Iranerin Narges Mohammadi erhält Friedensnobelpreis

Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die inhaftierte iranische Menschenrechtsaktivistin Narges Mohammadi. Sie wird "für ihren Kampf gegen die Unterdrückung der Frauen im Iran und ihren Einsatz für Menschenrechte und Freiheit für alle" ausgezeichnet, wie das Nobelkomitee am Freitag in Oslo mitteilte.



Die iranische Journalistin und Aktivistin Mohammadi spielt eine zentrale Rolle für den Kampf für Frauenrechte und Meinungsfreiheit in ihrem Land. Ende 2022, während der landesweiten Aufstände gegen Irans Machtapparat, veröffentlichte Mohammadi einen Bericht, der mutmaßliche Folter an Dutzenden Frauen im Hochsicherheitsgefängnis aufdeckte.