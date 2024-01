Funkelnde Kostüme und ein imposantes Bühnenbild – damit fährt das sogenannte "Grand Classic Ballet" auf. Ein Ensemble, das Ende Dezember in Weimar und am 11. Januar auch in Halle gespielt hat. Unserem Hörer ist aufgefallen, dass sich Veranstalter seit dem Krieg bei der Herkunft der Tänzerinnen und Tänzer bedeckt halten. Er will wissen: "Wer profitiert von diesen Veranstaltungen? Finanziert das deutsche Publikum damit den russischen Angriffskrieg?"