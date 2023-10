Doch auch unter den Patrioten finden sich zahlreiche Künstler. Einer von ihnen ist der neue Shootingstar des russischen Showgeschäfts Shaman. Eine gewisse Bekanntheit erlangte der Sänger bereits, als er vor Jahren den zweiten Platz in der russischen Version der Casting-Show "The Voice" belegte. Doch der eigentliche Durchbruch gelang ihm 2022 mit den Songs "Lasst uns aufstehen" und "Ich bin Russe", die vom glühenden Patriotismus des 31-Jährigen nur so strotzen: "Ich bin Russe, ich gehe bis zum Ende ... ich bin Russe, trotze der ganzen Welt" – Kompositionen mit solchen Texten erreichen auf Youtube zig Millionen Aufrufe. In seinem Musikvideo "Wir" sieht man Shaman in einer schwarzen Lederjacke, Stiefeln und einer Armbinde in den russischen Nationalfarben über den Roten Platz laufen – ein Outfit, das viele Beobachter an eine SS-Uniform erinnert.