Alltägliche Diskriminierung im Iran

Mahsa ist 30 Jahre alt, hatte im Iran Regie studiert. Einen Job fand sie nicht. "Bewerbungsgespräche laufen dort anders. Zunächst musst du im Hijab erscheinen, sonst gibt es gar kein Gespräch. Und dann fragen sie dich nicht nach deiner Ausbildung oder Berufserfahrung, sie wollen wissen, wie oft du täglich betest und wie du die Regeln der Religion befolgst."

Da Mahsa aber nicht religiös ist, führte das immer wieder zu Konflikten. Dazu kam, dass es zunehmend schwerer wurde, sich frei zu bewegen, erzählt sie. Als sie einmal unterwegs zu einem wichtigen Termin war, hielt die Moralpolizei sie an, weil sie einen Ring am Daumen trug und ihr Hijab nicht richtig saß. "Ich wurde zu einem Van gebracht und dort sollte geprüft werden, ob das mein erster Verstoß war. Angeblich funktionierte die Technik aber nicht und man brachte mich auf die Polizeistation." Mahsa findet, dass viel zu wenig über die Lage im Iran bekannt ist. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Dort, so erinnert sie sich, ging man sehr respektlos und unfreundlich mit ihr um. Sie musste sehr lange warten, wurde immer wieder befragt und herumgeschubst. "Weil es aber meine erste Verhaftung war, konnte ich dann nach Hause. Aber erst, als ich mich schriftlich entschuldigt hatte und versprach, mich künftig korrekt zu kleiden." Und man gab ihr dort auch einen "korrekten" langen Mantel für den Heimweg.

Unsere Generation hat völlig resigniert. Mahsa Nejadfallah In Weimar lebende Iranerin

"Es gab einfach immer Stress. Sie dürfen dich jederzeit ansprechen, respektlos mit dir reden und schimpfen. Wenn du dich verteidigen wolltest, hat es das nur schlimmer gemacht."

Auswandern als einzige Lösung

Irgendwann konnte sie das alles nicht mehr aushalten und beschloss, ins Ausland zu gehen. Als einzige Tochter war es aber nicht so einfach, ihren Eltern die Erlaubnis dafür abzuringen. Ihr Ziel war die Bauhaus-Uni Weimar, "weil die weltweit einen so guten Ruf hat". Es folgten ein Sprachkurs, die Wohnungssuche und schließlich konnte sie visuelle Kommunikation studieren. Inzwischen lebt Mahsa in einer kleinen Wohnung in der Weimarer Innenstadt. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Das war 2017. Zuvor hatte sie sich im Iran schon engagiert - im Umweltschutz, für Frauenrechte. Aber sie hatte aufgegeben. "Unsere Generation hat völlig resigniert. Wir haben die Hoffnung verloren, etwas ändern zu können. Da war zu viel Angst."

Mahsa ist begeistert, dass die junge Generation jetzt so viel mehr Energie hat, so viel mehr Hoffnung auf Veränderungen. "Es sind ja nicht nur die Proteste - immer mehr Frauen sieht man jetzt ohne Kopftuch. Die sind so mutig!"

Viele ernste Probleme im Iran

Einmal nur hat sie in den vergangenen fünf Jahren ihre Familie im Iran besucht und mit dem neuen Abstand sind Mahsa noch viel mehr Probleme aufgefallen. "Es ist alles so teuer geworden, viele Dinge bekommt man gar nicht mehr. Die Gesichter der Menschen waren so traurig!"

Von den Schäden an der Umwelt oder an den Kulturschätzen des Iran will sie gar nicht erst anfangen zu sprechen. "Irgendwie scheint das Fass jetzt übergelaufen zu sein. Erst sah es aus wie Protest, und jetzt ist es eine Revolution." Vor der "Campus Rally for Iran" wurden am 30. November auch in Weimar Informationsmaterialien und Videos vorbereitet. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Mahsa hat früher auch nie gesehen, dass die Menschen im Iran so zusammenstehen. "Ich habe noch nie eine solche Solidarität erlebt." Und das nicht nur im Iran selber, sondern auch international. Viele Iranerinnen und Iraner, die im Ausland leben, organisieren Kundgebungen, schreiben offene Briefe, machen immer wieder auf das aufmerksam, was im Iran passiert.

Unterstützung weltweit

Kürzlich hatten mehr als 100 Universitäten in aller Welt am gleichen Tag Demos organisiert. Sie wollten den Menschen im Iran eine Stimme geben. Denn für Mahsa und ihre Freunde reagiert die Politik viel zu verhalten. "Vielleicht liegt das an den wirtschaftlichen Interessen. Aber Menschenrechte und Demokratie sollten doch wichtiger sein als Geld und Öl!" Mahsa will den Menschen im Iran eine Stimme geben. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Und deshalb ist Mahsa bei den Aktionen der iranischen Community immer dabei. Auch wenn das heißt, dass sie ihre Familie vorerst nicht sehen kann. "Solange dieses Regime an der Macht ist, kann ich nicht in den Iran. Das ist zu gefährlich."

Mut macht ihr, dass immer mehr Menschen sich den Protesten anschließen. Auch wenn nicht wirklich klar ist, wie es weitergehen soll. Und gerade deshalb hätte sie sich auch mehr Unterstützung gewünscht von ihrer neuen Heimatstadt: "Wir haben den Oberbürgermeister auch zur Campus-Rally eingeladen, aber es kam eine Absage." Das passt für Mahsa nicht zu einer Kulturstadt, die gerade erst ihren Menschenrechtspreis verliehen hat.